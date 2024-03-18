Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı'na tarihi dalış
Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının girişimleriyle 2021'de dalış turizmine kazandırılan Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma gemi batıkları, su altındaki tarihi keşfetmek isteyenlerin gözde rotalarından biri haline geldi.
Gelibolu Yarımadası artık yalnızca karada yer alan şehitlikler ve anıtlarla değil, su altında 109 yıl öncesinin izlerini taşıyan batıklarıyla da ilgi görüyor.
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda batan savaş gemilerinin bulunduğu Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, "HMS Majestic", "Ertuğrul Koyu Massena ve Saghalien gemi kalıntıları", "Helles Barçları", "Tekke Koyu (W Beach) batıkları", "Arıburnu Barç", "Küçükkemikli Barçları", "Arıburnu Layter", "Lundy", "HMS Louis", "S.S. Milo", "Tuzla", "Denizaltı Mania Ağı", "Bebek Kayalıkları" ve "HMS Triumph" olmak üzere 14 noktadan dalış imkanı sunuyor.
Çanakkale Savaşları'nın ilk batığı olarak tarihe geçen Mesudiye Zırhlısı, Sultan Abdülaziz'in (1861-1876) Osmanlı Donanması'nı modernize etme politikası sonucunda Memduhiye Zırhlısı ile 1872 yılında İngiliz Thames Iron Work Company adlı şirkete sipariş edildi.
Yapımına 1873 yılında başlanan zırhlı, 1875'te inşası bitirildikten sonra suya indirildi. 13 Aralık 1914 sabahı Teğmen Norman Douglas Holbrook emrindeki Birleşik Krallık denizaltısı "HMS B11", mayın tarlalarından geçtikten sonra Mesudiye Zırhlısı'nı torpidoladı.