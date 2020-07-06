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  3. 06 Temmuz 2020 17:44

Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına 20 helikopter, 2 amfibik uçak, 107 arazöz, 7 dozer ve 400 personelle müdahale ediliyor.

Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Ilgardere köyü yakınındaki ormanlık alanda saat 14.50 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Kısa sürede büyüyen ve dumanları Çanakkale kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.

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Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, şehitliklerden uzak alanda etkili olan alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını

Yoğun duman Çanakkale Boğazı'nı kapladı.

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