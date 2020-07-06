Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına 20 helikopter, 2 amfibik uçak, 107 arazöz, 7 dozer ve 400 personelle müdahale ediliyor.
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Ilgardere köyü yakınındaki ormanlık alanda saat 14.50 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Kısa sürede büyüyen ve dumanları Çanakkale kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, şehitliklerden uzak alanda etkili olan alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.