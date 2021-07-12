Gelin ve damatlar köprüden geçmek için sıraya giriyor: İşte nedeni
Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan, Neşet Ertaş'ın "Köprüden geçti gelin" türküsüne konu olan Çetinkaya Köprüsü'nün hikayesi ilgi çekiyor.Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte Çetinkaya Köprüsü'nden geçmek için sıraya giren gelin ve damatlar, köprüden geçerek dua edip taş atıyor.
Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte Çetinkaya Köprüsü'nden geçmek için sıraya giren gelin ve damatlar, köprüden geçerek dua edip taş atıyor.
Gelin ve damadın köprüden geçerek dua edip dilek tutarak suya taş atma geleneği Samsun'un Bafra ilçesinde yıllardır devam ediyor. Yörede "Gelin Köprüsü" olarak da adlandırılan Çetinkaya Köprüsü, geçmişte yaşanan acıklı hikayesi dolayısıyla türkülere bile konu olmuş.
Neşet Ertaş, "Köprüden geçti gelin" türküsünü bu köprüden esinlenerek kaleme almış ve seslendirmiş. Neşet Ertaş'ın yazdığı ve söylediği "Köprüden geçti gelin" türküsünün hikayesi şöyledir:
Köprünün üzerinden gelin alayı geçerken atların uçan bir kartaldan ürkmesi ve köprünün yıkılarak gelin ve gelin alayının nehirde boğularak can vermesi üzerine 'Köprüden Geçti Gelin' türküsü yazılmıştır. Çetinkaya Köprüsü'nde, yaşanan acı olayın ardından gelin alayı geleneği günümüzde de halen devam etmektedir.