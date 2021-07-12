Gelin ve damatlar köprüden geçmek için sıraya giriyor: İşte nedeni

Gelin ve damadın köprüden geçerek dua edip dilek tutarak suya taş atma geleneği Samsun'un Bafra ilçesinde yıllardır devam ediyor. Yörede "Gelin Köprüsü" olarak da adlandırılan Çetinkaya Köprüsü, geçmişte yaşanan acıklı hikayesi dolayısıyla türkülere bile konu olmuş.