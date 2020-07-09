Gelinin ısrarı kayınpederinin hayatını böyle kurtardı
Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde sağanak yağış nedeniyle evden çıkarmak istediği kayınpederini zorla ikna edip evden çıkaran Muazzez Uzunyakup, kayınpederinin hayatını kurtardı.
Köprübaşı ilçesine bağlı Yağmurlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, yaklaşık 35 yıllık binanın zeminine hasar verdi.
Binadan sesler geldiğini farkeden ve kayınpederi Abdullah Uzunyakup'u uyaran Muazzez Uzunyakup, zeminde suların biriktiğini gördü.
Kayınpederinin evden çıkmak istememesi nedeniyle paniğe kapıldığını anlatan Uzunyakup, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Babamla birlikte içerideyken evi su bastı. Evin çökeceğini söyledim babam da 'öyle bir şey olmaz' dedi. Babamı zorla dışarı çıkardım. Çantamı aldım ve 5 dakika sonra bina yıkıldı." dedi.