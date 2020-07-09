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  3. 09 Temmuz 2020 17:38

Gelinin ısrarı kayınpederinin hayatını böyle kurtardı

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde sağanak yağış nedeniyle evden çıkarmak istediği kayınpederini zorla ikna edip evden çıkaran Muazzez Uzunyakup, kayınpederinin hayatını kurtardı.

Gelinin ısrarı kayınpederinin hayatını böyle kurtardı

Köprübaşı ilçesine bağlı Yağmurlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, yaklaşık 35 yıllık binanın zeminine hasar verdi.

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Gelinin ısrarı kayınpederinin hayatını böyle kurtardı

Binadan sesler geldiğini farkeden ve kayınpederi Abdullah Uzunyakup'u uyaran Muazzez Uzunyakup, zeminde suların biriktiğini gördü.

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Gelinin ısrarı kayınpederinin hayatını böyle kurtardı

Kayınpederinin evden çıkmak istememesi nedeniyle paniğe kapıldığını anlatan Uzunyakup, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Babamla birlikte içerideyken evi su bastı. Evin çökeceğini söyledim babam da 'öyle bir şey olmaz' dedi. Babamı zorla dışarı çıkardım. Çantamı aldım ve 5 dakika sonra bina yıkıldı." dedi.

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Gelinin ısrarı kayınpederinin hayatını böyle kurtardı

Olayın etkisinden halen kurtulamadığına işaret eden Uzunyakup, "Allah'ım bizleri çocuklarımıza ve ailemize bağışladı. Binlerce kez şükrediyoruz. Babamı iterek dışarı çıkardım. Çok ağladım ve üstümü başımı yırttım dışarıya çıkmıyor diye. Allah bana o anda bir cesaret verdi." ifadesini kullandı.

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