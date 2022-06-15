Gelire endeksli senet getirisi GES bugün başlıyor! İşte hesaplama formülü ve örnek hesap
AK Parti iktidarının yeni ekonomik adım olarak açıkladığı kısa adı GES olan gelire endeksli devlet içi borçlanma senedi için süreç bugün başlıyor. İşte GES getiri hesaplama formülü ve örnek gelir hesaplaması belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...
Gelire Endeksli Senetlerin arzı için süreç bugün başlıyor. Talepler üç kamu bankası aracılığıyla toplanacak. Yatırımcılar en az 1000 lira tutarında talepte bulunabilecek. Talep toplama işlemi bir hafta sürecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gelire endeksli senet (GES) koşulları açıklandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yatırımcıların Türk Lirası cinsi varlıklara yönelimlerini teşvik etmek amacıyla gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) ihraç edileceği kaydedildi. Bu çerçevede, Türkiye genelinde 15 Haziran- 22 Haziran 2022 tarihleri arasında, GES ihracına ilişkin talep toplama işlemleri gerçekleştirileceği belirtildi. Söz konusu senedin, yalnızca gerçek kişilere ihraç edileceği ve talep toplama işlemleri ile kupon ve anapara ödemelerinin Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası aracılığıyla gerçekleştirileceği kaydedildi.
Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri (GES) bugün yatırımcıların talebine sunuluyor. Başvurular kamu bankaları aracılığıyla gerçekleşecek. 24 Haziran'da yatırımcıların hesaplarına aktarılacak senetler, dönemsel bazda yatırımcısına yüzde 5,32 oranında getiri sağlayacak. GES'lerin yıllık bileşik getiri oranı ise yüzde 23,04 olacak. Yatırımcıya 6 ay vadeyle sunulan senetlerde üç ayda bir kupon ödemesi yapılacak. Senetlerin ilk kupon ödeme tarihi ise 23 Eylül olacak. Yatırımcılar senet için en az 1000 lira tutarında talepte bulunacak. 1 liranın katları şeklinde senet ihraç edilecek.
YENİ DEĞİL 2009 YILINDA DA ÇIKARILMIŞTI
Kısa adı GES olan "gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi" son olarak 28 Ocak 2009'da çıkarılmıştı. GES getirisi devlete gelen gelirlerin getirisine endeksli olmakla beraber belirli bir garantiye sahiptir. Kamu şirketlerinin üç veya altı aylık hasılat paylarının toplamı endeksi oluşturmaktadır. Sistemde asgari kupon ödeme hususu olduğundan 3 ayda bir kupon ödemeli senetler gibi asgari miktar gelirlerde azalma da olsa alınabilmektedir. GES ihraçlarında getiriler, Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsündeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KIYEM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endekslenmiştir.
Gelire Endeksli Senetler ile getirisi Devlet gelirleriyle ilişkilendirilen bir yatırım aracı yaratılmış olmaktadır. Söz konusu senetlere uygulanacak asgari kupon ödeme garantisi sayesinde yatırımcının gelir payındaki değişimden olumsuz etkilenmesi önlenmiş olmaktadır. Bu çerçevede, söz konusu senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında TPAO, DMO, DHMİ ve KIYEM tarafından bütçeye aktarılan üç aylık ve altı aylık hasılat paylarının toplamı esas alınmaktadır. Gerçekleşen gelir tahsilatının Bütçe’de açıklanan azami tutarların üzerlerinde olması durumunda yatırımcılara söz konusu azami tutar karşılıkları esas alınarak ödeme yapılır. Senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanacak ve duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecek.