Gelire endeksli senet getirisi GES bugün başlıyor! İşte hesaplama formülü ve örnek hesap

YENİ DEĞİL 2009 YILINDA DA ÇIKARILMIŞTI

Kısa adı GES olan "gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi" son olarak 28 Ocak 2009'da çıkarılmıştı. GES getirisi devlete gelen gelirlerin getirisine endeksli olmakla beraber belirli bir garantiye sahiptir. Kamu şirketlerinin üç veya altı aylık hasılat paylarının toplamı endeksi oluşturmaktadır. Sistemde asgari kupon ödeme hususu olduğundan 3 ayda bir kupon ödemeli senetler gibi asgari miktar gelirlerde azalma da olsa alınabilmektedir. GES ihraçlarında getiriler, Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsündeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KIYEM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endekslenmiştir.

Gelire Endeksli Senetler ile getirisi Devlet gelirleriyle ilişkilendirilen bir yatırım aracı yaratılmış olmaktadır. Söz konusu senetlere uygulanacak asgari kupon ödeme garantisi sayesinde yatırımcının gelir payındaki değişimden olumsuz etkilenmesi önlenmiş olmaktadır. Bu çerçevede, söz konusu senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında TPAO, DMO, DHMİ ve KIYEM tarafından bütçeye aktarılan üç aylık ve altı aylık hasılat paylarının toplamı esas alınmaktadır. Gerçekleşen gelir tahsilatının Bütçe’de açıklanan azami tutarların üzerlerinde olması durumunda yatırımcılara söz konusu azami tutar karşılıkları esas alınarak ödeme yapılır. Senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanacak ve duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecek.