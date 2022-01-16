Genç aşkıyla evlenen 61 yaşındaki kadın, çocuk istiyor
25 yaşındaki Quran McCain ile geçtiğimiz yıl evlenen 65 yaşındaki kadın taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olmak istiyor.
Amerika'nın Georgia eyaletine bağlı Rome şehrinde 61 yaşındaki 17 torun sahibi Cheryl McGregor, kendisinden 37 yaş küçük 24 yaşındaki sevgilisi Quran McCain ile evlendi. Çiftin şimdiki hayali ise bebek sahibi olmak.
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2012 yılında Quran, restoranda çalıştığı sırada Cheryl ile tanıştı. Aralarındaki yaş farkına rağmen çiftin arasında başlayan aşk günden güne alevlenmeye başladı.
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Çevreden gelen olumsuz tepkilere rağmen çift, aşklarını sürdürüp evlendi.
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Quran, Cheryl ile geçen Eylül ayında evlendiklerini fakat Cheryl'nin yaşından dolayı çocuk sahibi olamayacağını, bu nedenle taşıyıcı anne ile çocuk sahibi olarak yuva kurmayı planladıklarını söyledi.
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