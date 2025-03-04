Genç bir kadın Belgrad Ormanı'nda kayboldu
İstanbul Kağıthane'de 2 gün önce kaybolan 35 yaşındaki kadın, AFAD, jandarma, SAR, AKUT ve çevre ilçelerden gelen ekipler tarafından Belgrad Ormanı'nda aranıyor.
Kaynak: DHA / İHA
İstanbul Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde ikamet eden 35 yaşındaki Ece G.'in kaybolması üzerine yakınları 1 Mart günü polise başvuruda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
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Yapılan çalışmada Gürel'in telefonunun dün saat 18.00'a kadar açık olduğu ve cevap vermediği, sinyalin en son Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'ndan geldiği tespit edildi.
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Bunun üzerine AFAD, jandarma, Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği (SAR), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve çevre ilçelerin arama kurtarma ekipleri Belgrad Ormanı Neşetsuyu Tabiat Parkı bölgesinde arama çalışması başlattı.
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Ekiplerin kayıp kadını arama çalışmaları akşam saatlerinden beri devam ediyor.
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