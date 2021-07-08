Genç girişimci, Japonya'dan getirip, masajla büyütüp, kilosunu 10 bin TL'ye satıyor
Bursa`da bir müteşebbis, Japonya`dan getirip masaj yaparak beslediği sığırların kilosunu 10 bin liradan satıyor.
Mustafakemalpaşa ilçesinde çiftlik kuran Mehmet Günbey ve oğlu Bedirhan Günbey, Japon ırkı ‘wagyu` cinsi sığır yetiştiriciliği yapıyor. Japonya`dan gelen bu sığırların eti lezzetiyle ünlü.
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Sahipleri tarafından özel bakıcılar tarafından beslenen sığırların kilosu bin 500 lira ile 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Stressiz ortamda beslenen bu hayvanların eti çok makbul.
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İzmir`in Torbalı ilçesinde mağazası, Bursa`nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ise çiftliği olan Günbey ailesine yurt dışından özel siparişler geliyor.
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Kasap baba ve oğul, kestikleri bu sığırların etlerini kaya tuzunda 40 ila 60 gün arasında dinlendirip müşterilerine sunuyor. Bu etler bıçak yardımı olmadan yumuşak dokusu sayesinde elle de parçalanabiliyor.
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