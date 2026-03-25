Genç hemşirenin feci ölümü: Doktor sevgilisi gözaltına alındı

'AŞAĞI BAKTIĞIMDA ONU YERDE YATARKEN GÖRDÜM'

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Doktor A.A. “Onunla aynı hastanede çalışıyorduk. Orada tanıştık. Zamanla aramızda duygusal bir yakınlaşma oldu. Sonra ben o hastaneden ayrıldım. O çalışmaya devam etti. Görüşmeye devam ettik. Olay gecesi birlikte eğlenmeye gitmiştik. Orada çok içki içti. Çok sarhoş olunca onu alıp eve geldim. Evde de aldığı alkol nedeniyle aramızda tartışma çıktı. Ona çok içmemesini söyledim. Sonra tuvalete gittim. Geri döndüğünde ona seslendim ancak odalarda bulamadım. Daha sonra salonun pencere camının açık olduğunu gördüm. Aşağı baktığımda onu yerde yatarken gördüm" dedi.