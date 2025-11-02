Genç iş insanının teknesine çarpıp ölümüne neden olan geminin kaptanı için istenen ceza belli oldu

Deniz polisi tarafından ilk olarak 23 Ağustos’ta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da 28-29 Ağustos’ta 2 kez insansız su altı robotu (ROV) ile görüntülenen cenazenin, 68 metre derinlikteki ilk teşhisi ise sol kolundaki saatten yapıldı.