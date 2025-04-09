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Genç kadın evinde ölü bulunmuştu: Ailesi cezaneyi kabul etmedi

Sakarya'da evinde ölü buunan 30 yaşındaki dansçı, son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının Şanlıurfa'da yaşayasn ailesinin cenazeyi kabul etmediği öğrenildi.

Kaynak: DHA
Genç kadın evinde ölü bulunmuştu: Ailesi cezaneyi kabul etmedi - Resim: 1

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde dün meydana gelen olayda, 30 yaşındaki dansçı T.T. 'den haber alamayan arkadaşları evine gitti. Eve girenler, genç kadını hareketsiz halde buldu. 

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Genç kadın evinde ölü bulunmuştu: Ailesi cezaneyi kabul etmedi - Resim: 2

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri T.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. 

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Genç kadın evinde ölü bulunmuştu: Ailesi cezaneyi kabul etmedi - Resim: 3

Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olayın intihar olabileceğini ihtimali üzerinde duruyor. Ayrıca, genç kadının daha önceki zamanlarda da intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü. 

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Genç kadın evinde ölü bulunmuştu: Ailesi cezaneyi kabul etmedi - Resim: 4

AİLE CENAZEYİ KABUL ETMEDİ

Şanlıurfa'da yaşayan ailesinin kabul etmediği genç dansçının cenazesini otopsi işlemleri sonrasında teyzesi, eniştesi ve kuzenleri Mersin'den gelerek teslim aldı. 

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