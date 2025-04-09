Genç kadın evinde ölü bulunmuştu: Ailesi cezaneyi kabul etmedi
Sakarya'da evinde ölü buunan 30 yaşındaki dansçı, son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının Şanlıurfa'da yaşayasn ailesinin cenazeyi kabul etmediği öğrenildi.
Kaynak: DHA
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde dün meydana gelen olayda, 30 yaşındaki dansçı T.T. 'den haber alamayan arkadaşları evine gitti. Eve girenler, genç kadını hareketsiz halde buldu.
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Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri T.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
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Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olayın intihar olabileceğini ihtimali üzerinde duruyor. Ayrıca, genç kadının daha önceki zamanlarda da intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.
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AİLE CENAZEYİ KABUL ETMEDİ
Şanlıurfa'da yaşayan ailesinin kabul etmediği genç dansçının cenazesini otopsi işlemleri sonrasında teyzesi, eniştesi ve kuzenleri Mersin'den gelerek teslim aldı.
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