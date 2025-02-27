Genç kadına cinsel saldırıda bulunan polisin cezası belli oldu

'MAĞDUR OLAN BENİM'

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya müşteki- sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapan K.'in avukatı Şule Ak, esas hakkındaki mütalaaya katıldıklarını belirtti. A.'ın avukatı Emrullah Aksakal ise müvekkilinin beraatini talep etti. Duruşmada söz verilen B.K., S.A.'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. S.A. da "Evine bırakırken kapıyı açmakta zorlandı. 'Kapının arkasında sıkıntı var, bakabilir misiniz?' dedi. O sırada hayatı benim sorumluluğumda olduğu için rızası dahiliyle ayakkabımla içeri girdim. Sonra saldırıya uğradım. Sağlığım gitti. Mağdur olan benim" dedi.

DAVADA KARAR ÇIKTI

Savunmaların ardından karar açıklandı. Sanık A. 'Cinsel saldırı' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılırken, kamu görevlisi olması nedeniyle cezası 9 yıla çıkarıldı. 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 1 yıl 6 A. hapis cezasına çarptırılan S.A.'ya toplam indirimsiz olarak 10 yıl 6 A. hapis cezası verildi. Heyet, B.K.'nin üzerine atılı suçları ise kendisine yönelik saldırıdan kurtulma amacıyla işlediğine hükmedip, beraatine karar verdi. (DHA)