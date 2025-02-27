Genç kadına cinsel saldırıda bulunan polisin cezası belli oldu
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ifade işleminin ardından B.K.'yi (32) evine bırakıp, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen polis memuru S.A. (50), 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay sırasında S.A.'yı tabancayla yaralayan B.K. ise beraat etti.
Olay, 31 Ocak 2024 günü saat 23.00 sıralarında Uzundere Mahallesi 6002 Sokak TOKİ Konutları'ndaki bir apartmanda meydana geldi. İlk eşinden 4 çocuğu olan, ikinci kez evlendiği C.K. ile aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ve boşanma davası 2 Şubat'ta görülecek B.K., iddiaya göre, eşinin evine gelmesi üzerine 'KADES' uygulamasına basarak yardım istedi. Kısa sürede eve gelen polis ekipleri, B.K.'yi alarak Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürdü.
AÇIĞA ALINDI
Soruşturma kapsamında B.K., ifadesinde, yaşananları anlattı. K.'in iddiasına göre, emniyette polis memuru S.A., "Buraya böyle güzel kadınlar gelmiyor" diyerek şeker verdi, ardından yanağına dokundu. İfade işlemi bittikten sonra K., ekip otosuna bindi. K., S.A. ile aracı kullanan diğer polis Ş.M. ile evine götürüldü. Araçtan inen A., "Kapıyı kontrol edeyim" diyerek K.'in evine girdi. İddiaya göre, polis memuru A., tabancası ve ceketini çıkararak evdeki aynanın önüne bırakıp K.'i köşeye sıkıştırıp cinsel tacizde bulundu. K., A.'ı engellemeye çalışıp, eline geçirdiği aynanın üzerindeki tabancayı ateşledi. Polis memuru A., karnından yaralandı. Balkona çıkan K. de "Polis bana saldırdı. İmdat. Polisi vurdum" diye bağırarak yardım istedi. Polis memuru A., ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavi sonrası taburcu edildi. Olay sonrası B.K., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polis memuru A., açığa alındı. B.K. ise daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede; S.A.'ın 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 3 yıla, 'Cebir tehdit hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 3 yıldan 10,5 yıla, 'Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, 'Zincirleme cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla, 'Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere 14 yıldan 36,5 yıla kadar hapsi istendi. İddianame, İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Geçen duruşmada iddia makamı, esas hakkında mütalaasını sundu. Mütalaada K.'in bu suçu tacizi önlemek amacıyla işlediğinden dolayı beraati talep edilirken, S.A.'ın konut dokunulmazlığını ihlali ve sarkıntılık boyutuna varan cinsel davranışlarda suçlarından cezalandırılması istendi.
'MAĞDUR OLAN BENİM'
Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya müşteki- sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapan K.'in avukatı Şule Ak, esas hakkındaki mütalaaya katıldıklarını belirtti. A.'ın avukatı Emrullah Aksakal ise müvekkilinin beraatini talep etti. Duruşmada söz verilen B.K., S.A.'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. S.A. da "Evine bırakırken kapıyı açmakta zorlandı. 'Kapının arkasında sıkıntı var, bakabilir misiniz?' dedi. O sırada hayatı benim sorumluluğumda olduğu için rızası dahiliyle ayakkabımla içeri girdim. Sonra saldırıya uğradım. Sağlığım gitti. Mağdur olan benim" dedi.
DAVADA KARAR ÇIKTI
Savunmaların ardından karar açıklandı. Sanık A. 'Cinsel saldırı' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılırken, kamu görevlisi olması nedeniyle cezası 9 yıla çıkarıldı. 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 1 yıl 6 A. hapis cezasına çarptırılan S.A.'ya toplam indirimsiz olarak 10 yıl 6 A. hapis cezası verildi. Heyet, B.K.'nin üzerine atılı suçları ise kendisine yönelik saldırıdan kurtulma amacıyla işlediğine hükmedip, beraatine karar verdi. (DHA)