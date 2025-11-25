Genç kadına eski sevgili tuzağı iddiası olay yarattı!
Samsun'da 21 yaşındaki C.M. ve eski erkek arkadaşı B.C.K .(26) ile onun kız arkadaşı C.B. (26) arasında çıkan kavgada birbirlerini darbettikleri öne sürüldü. C.M., darbedildiğine dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak: DHA
Olay, 22 Kasım’da saat 23.30 sıralarında, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, C.M. ve eski erkek arkadaşı B.C.K. ile onun kız arkadaşı C.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.
1 / 4
İKİ TARAF DA ŞİKAYETÇİ
Olayın ardından C.M., emniyete gidip, şikayette bulundu. B.C.K. ile C.B., savcı talimatıyla emniyetteki ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
2 / 4
C.M., darbedildiğine dair fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşarak, “Merhaba ben C.M., bunlar da eski erkek arkadaşımın 'Konuşacağız' diyerek tek başıma tuzağa düşürüp bana saldırdıktan sonraki halim” ifadelerine yer verdi.
3 / 4
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)
4 / 4