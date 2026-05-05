Genç kadına kan donduran tuzak: ''Gel, çocukları vereceğiz'' diyerek katletti!

EVE GİRİŞLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan H.B.'nin son anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; B. ile Ç.'nin siteye girdikleri, B.'nin kapıyı açtığı ve ikilinin eve girdiği, bir süre sonra Ç.'nin evden tek başına çıktığı görüldü. Evden elinde poşetle çıkan Ç.'nin merdivenden indikten sonra bir süre eve baktığı, daha sonra siteden çıkıp uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı. H.Ç. hakkında 'Kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme', 'Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından hazırlanan iddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklu sanık H.Ç., ilk kez hakim karşısına çıktı.

'GÖZÜM KARARDI'

H.Ç. savunmasında, "Olay günü beni gündüz çağırdı. Evde akrep olduğunu söyledi, fotoğraf attı. Ben işim olduğunu söyleyerek gitmedim. Akşamsa kendini öldüreceğini söyleyerek bana mesaj attı. Saat ilerlemişti, yaklaşık 22.00 civarıydı. Ertesi gün abisini arayacağımı, ailelerle konuşacağımı, çocuklar meselesini çözeceğimi söyledim. Bunun üzerine beni eve davet etti, birlikte eve gittik. Benim evimdeki kız arkadaşım da fotoğraf attı. Buradan tartışma çıkardı. 'Çocuklarımı niye onun yanında bıraktın?' diyerek tartışmayı büyüttü. Ben çocukların uyku zamanı olduğunu, onları eve bırakmam gerektiğini söyledim. Bıçağa sarıldı, izin vermedim. Evden çıkmaya çalıştım. Ancak tartışma devam etti. 'Sen de erkek misin?' dedi. O anda artık kendimi tutamadım, gözüm karardı. Çok fazla birikmiştim, çocuklarımla beraber uzun süredir acı çekiyordum. Yastıkla yüzünü kapattım, yüzünü görmedim. Ne kadar süre kapattığımı net olarak söylemem mümkün değil. Daha sonra kusacak gibi oldum, arka taraftaki tuvalete gittim, elimi yüzümü birkaç defa yıkadım. Çıktığımda hareketsiz yatıyordu. O sırada zaten eşarbı bağlamıştım herhalde. Eşarbın da düğümlerini hatırlıyorum. Net bir şekilde nereden aldığımı, nereden bağladığımı hatırlamıyorum. Öldüğünü anladım. Telefonunu aldım, ilişki ortaya çıkmasın diye silmek istedim ancak şifre vardı. Telefonu kırıp evden çıktım. Telefonu da bir dereye attım" dedi.