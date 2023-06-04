Genç kadına korkunç pusu! Evinin önünde vuruldu

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Hallaçlar Mahallesi 3002 Sokakta meydana geldi. Evinden çıktıktan sonra otomobiline binen B.B., kısa süre gittikten sonra sürücüsünün kimliği ve plakası bilinmeyen bir motosiklet sürücüsü tarafından önü kesildi. Otomobilden inen B.B., motosiklet sürücüsü tarafından sol bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağına bir kurşun isabet eden B.B, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.