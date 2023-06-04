Genç kadına korkunç pusu! Evinin önünde vuruldu
Denizli'de bir kadın evinin önünde 2 saat boyunca bekleyerek kendisine pusu kuran motosikletli bir saldırgan tarafından bacağından vuruldu.
DHA'nın haberine göre Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinden çıktıktan sonra bindiği otomobili motosikletli bir kişi tarafından kesilen B.B., uğradığı silahlı saldırı sonucu tabancayla bacağından vuruldu. Yaralanan B.B.'u vuran motosikletli saldırganın yaklaşık 2 saat evin önünde beklediği belirlendi.
Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Hallaçlar Mahallesi 3002 Sokakta meydana geldi. Evinden çıktıktan sonra otomobiline binen B.B., kısa süre gittikten sonra sürücüsünün kimliği ve plakası bilinmeyen bir motosiklet sürücüsü tarafından önü kesildi. Otomobilden inen B.B., motosiklet sürücüsü tarafından sol bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağına bir kurşun isabet eden B.B, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı araştırmada B.B.'u yaralayan motosikletli saldırganın, B.B.'un evinin önünde yaklaşık 2 saat beklediği öğrenildi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)