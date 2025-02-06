Genç kadını saçlarından sürükleyip, kız çocuğunu da darbettiler

Adana'da çift oldukları tahmin edilen erkek ile kadın, aile üyesi olduğu düşünülen tartıştıkları kadını saçlarından sürükleyip hafif ticari araca bindirmeye çalıştı. Bu sırada çifte engel olmak isteyen kız çocuğu erkek tarafından darbedildi. Yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.