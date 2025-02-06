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Genç kadını saçlarından sürükleyip, kız çocuğunu da darbettiler

Adana'da bir erkek ile kadın, tartıştıkları kadını saçlarından sürükleyip zorla arabaya bindirmeye çalıştı. Saldırganlar kendilerine engel olmak isteyen bir kız çocuğunu da darbetti.

Kaynak: DHA
Genç kadını saçlarından sürükleyip, kız çocuğunu da darbettiler - Resim: 1

Adana'da çift oldukları tahmin edilen erkek ile kadın, aile üyesi olduğu düşünülen tartıştıkları kadını saçlarından sürükleyip hafif ticari araca bindirmeye çalıştı. Bu sırada çifte engel olmak isteyen kız çocuğu erkek tarafından darbedildi. Yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.

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Genç kadını saçlarından sürükleyip, kız çocuğunu da darbettiler - Resim: 2

Olay, saat 09.00 sıralarında D-400 kara yolu Kürkçüler mevkisinde yaşandı. Aynı aileden oldukları düşünülen, kimlikleri belirlenemeyen çift ile kadın, hafif ticari araçta yolculuk yaparken tartışmaya başladı.

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Genç kadını saçlarından sürükleyip, kız çocuğunu da darbettiler - Resim: 3

Sürücüden aracı durdurmasını isteyen kadın araçtan indi. Araca binmeye ikna edemedikleri genç kadını darbeden çift, onu saçlarından sürükleyerek bindirmeye çalıştı.

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Genç kadını saçlarından sürükleyip, kız çocuğunu da darbettiler - Resim: 4

Bu sırada araçtaki kız çocuğu da inerek, çifte engel olmaya çalıştı. Adam, çocuğa tokat atarken genç kadını araca bindiren çift daha sonra yolculuğa devam etti.

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