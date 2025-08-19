  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Genç kadını taciz etti, esnafın yumruğunu yedi!

Genç kadını taciz etti, esnafın yumruğunu yedi

Silivri'de simit alan kadın, iddiaya göre pastane önünde bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Kadının yardım istemesinin ardından pastane çalışanı tacizciyi kovalayıp yumruk atarak uzaklaştırırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Genç kadını taciz etti, esnafın yumruğunu yedi - Resim: 1

Olay, dün saat 07.00 sıralarında Alibey Mahallesi'nde bulunan pastanede meydana geldi. İddialara göre, sabah işe gitmeden önce simit alan kadın, pastane önünde bekleyen adamın sözlü tacizine uğradı.

1 / 6
Genç kadını taciz etti, esnafın yumruğunu yedi - Resim: 2

Korkarak pastane çalışanlarından yardım isteyen kadın olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

2 / 6
Genç kadını taciz etti, esnafın yumruğunu yedi - Resim: 3

Bu sırada pastane içerisindeki çalışanlara bakan adam içeriden koşarak gelen kişiyi görünce kaçmaya başladı. 

3 / 6
Genç kadını taciz etti, esnafın yumruğunu yedi - Resim: 4

Caddenin sonuna kadar tacizciyi kovalayan pastane çalışanı yumruk atarak şüpheliyi uzaklaştırdı. 

4 / 6