Genç kadının ölümünde sır perdesi aralanıyor: 1 kişi tutuklandı
Eskişehir'de 37 yaşındaki bir kadın, arkadaşının evinde ölü bulunmuştu. Genç kadının ölümüyle ilgili soruşturmada sahte alkol üretip sattıkları belilrlenen baba-oğul gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı.
Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’ndeki bir apartmanın 4’üncü katındaki arkadaşına ait evde kalan B.Y., önceki gece hareketsiz yatarken bulundu. Ev sahibi arkadaşının ihbarı üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, şüpheli görülen B.Y.’nin ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Evde yapılan incelemelerde sahte alkol bulundu.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından B.Y.'nin sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilerek soruşturma genişletildi.
Evlerinde sahte alkol üretip imal ederek sattıkları tespit edilen İ.S.E. ile oğlu S.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise sahte alkol ve sahte alkol üretiminde kullanılan malzemeler ile kaçak sigara ele geçirildi.
Emniyette ifadeleri alınan baba ve oğlu, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan S.E. (49) tutuklanırken, babası İ.S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.