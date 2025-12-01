  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Genç kadının ölümünde sır perdesi aralanıyor: 1 kişi tutuklandı

Genç kadının ölümünde sır perdesi aralanıyor: 1 kişi tutuklandı

Eskişehir'de 37 yaşındaki bir kadın, arkadaşının evinde ölü bulunmuştu. Genç kadının ölümüyle ilgili soruşturmada sahte alkol üretip sattıkları belilrlenen baba-oğul gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Kaynak: DHA
Genç kadının ölümünde sır perdesi aralanıyor: 1 kişi tutuklandı - Resim: 1

Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’ndeki bir apartmanın 4’üncü katındaki arkadaşına ait evde kalan B.Y., önceki gece hareketsiz yatarken bulundu. Ev sahibi arkadaşının ihbarı üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, şüpheli görülen B.Y.’nin ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Evde yapılan incelemelerde sahte alkol bulundu.

 

1 / 6
Genç kadının ölümünde sır perdesi aralanıyor: 1 kişi tutuklandı - Resim: 2

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından B.Y.'nin sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilerek soruşturma genişletildi.

2 / 6
Genç kadının ölümünde sır perdesi aralanıyor: 1 kişi tutuklandı - Resim: 3

Evlerinde sahte alkol üretip imal ederek sattıkları tespit edilen İ.S.E. ile oğlu S.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise sahte alkol ve sahte alkol üretiminde kullanılan malzemeler ile kaçak sigara ele geçirildi.

 

3 / 6
Genç kadının ölümünde sır perdesi aralanıyor: 1 kişi tutuklandı - Resim: 4

Emniyette ifadeleri alınan baba ve oğlu, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan S.E. (49) tutuklanırken, babası İ.S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 / 6