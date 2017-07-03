Genç kız falezlerden atladı !

Polis ekipleri S.Y. ile konuşarak falezlerin kenarından uzaklaşmasını istedi. Ancak yanına polisi yaklaştırmayan S.Y. için bu kez sağlık görevlileri devreye girdi. Sağlık görevlileriyle konuşmaya başlayan S.Y., onlardan bira istedi. Genç kız bira verilmediği takdirde kimseyi yanına yaklaştırmayacağını söyledi. Bunun üzerine bir sağlık görevlisi aldığı birayı S.Y.'ye doğru götürmeye başladı. Bu sırada S.Y., elindeki boş bira şişesini başına vurup kırdı. Elindeki kırık şişeyle kendisine zarar vermekle tehdit eden S.Y., biranın yanına bırakılmasını istedi. Şişeyi bırakan sağlık görevlisinin geri gitmesi üzerine S.Y. bulunduğu yerden inerek şişeyi almak için geldi. Ancak S.Y., bu sırada kendisine doğru gelen sağlık görevlisini fark edince kendisini boşluğa bıraktı.

