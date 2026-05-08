Genç kızı öldürüp yakan caniler 1 ay boyunca plan yapmış! Tüyler ürperten detaylar
Burdur'da silahla öldürükten sonra gömülen, daha sonra cesedi yakılan 20 yaşındaki K.Y. cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin K.Y.'nin çok parasının olduğunu öğrenmesi üzerine 1 ay boyunca olayı planladıkları ve genç kızı öldürdükten sonra telefonunu açmak için İstanbul'a gittikleri belirlendi.
Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'dan beri haber alınamayan K.Y.'nın cesedi, ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesi dün gece yakılmış halde bulunmuştu. İncelemede Y.'nın silahla öldürülerek gömüldüğü, cesedinin ardından gömüldüğü yerden çıkarılarak yakıldığı ortaya çıkmıştı.
İ.D. olayı itiraf ederken, gece saatlerinde yapılan operasyonla A.S. de ekipler tarafından gözaltına alınmıştı. Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada cinayetin işlendiği silah Burdur'un Ağlasun ilçesinde, Y.'nın cesedinin bir bölümü ise Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki barajda bulundu.
Birbirlerini suçladılar
Şüpheli İ.D. ile A.S., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahkemede suçlamaları ilk olarak kabul etmeyen şüpheliler daha sonrasında suçu birbirleri üzerine attı.
Şüphelilerin ifadelerinde kan donduran detaylar
Şüphelilerin ifadelerinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. K.Y., İ.D. ve A.S.'nin daha öncesinde 1 hafta aynı evde yaşadıkları, bu esnada Y.'nın banka hesaplarında bloke olduğundan dolayı işleri için şüphelilerin hesaplarını kullandığı öğrenildi. Bu süre zarfında Y.'nın hesabına yüklü miktarda para transferinin olduğunu fark eden şüpheliler daha sonrasında ise Y.'yı öldürmek için uzun süre plan yaptı.