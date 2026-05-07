Genç kızı öldürüp yakmışlardı! Vahşetin izleri barajda bulundu
Antalya'da kayıp olarak aranan 20 yaşındaki genç kızın öldürülüp yakıldığı ortaya çıkmıştı. İtirafçı zanlının ifadesi doğrultusunda genişletilen aramalarda, genç kızın cesedine ait parçalar Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki baraj gölünde bulundu.
Antalya’da yaşayan ve bir haftadır kayıp olan K.Y.’nin vahşice katledildiği ortaya çıkmıştı. Yürütülen soruşturmada, genç kızın önce silahla vurularak öldürüldüğü, ardından delilleri karartmak amacıyla gömülüp yakıldığı belirlendi.
Genç kızın cesedinin bir bölümü barajda bulundu
Cinayeti itiraf eden İ.D.'nin ifadesi üzerine soruşturma yeni bir boyut kazandı. Zanlının, cesedin bir kısmını Korkuteli Barajı’na attığını söylemesiyle jandarma ekipleri bölgede yoğun bir arama çalışması başlattı.
Dün başlayan ve sabah saatlerine kadar süren çalışmalar neticesinde, K.Y.’nin cansız bedenine ait parçalar suyun içerisinde bulundu.
Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, olayın bir diğer şüphelisi A.S. de gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı.