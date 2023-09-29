Genç kızı yüksek gerilim hattının tepesine çıkartan sebep şaşırttı

İHA'nın haberine göre Canik ilçesi Hacıismail Mahallesi'nde erkek arkadaşı ise tartışan A.Y. (20), 40 metre yüksekliğindeki yüksek gerilim hattı direğine çıktı. 154 bin voltluk elektrik üreten hatta adeta can pazarı yaşandı. Genç kızın elektrik direğine çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve YEDAŞ ekipleri sevk edildi.