Genç kızın cesedi valizde bulunmuştu! Katil zanlısı için istenen ceza belli oldu

K. ifadesinin devamında, "Valizi arabaya taşıdıktan sonra, arkadaşımın ortaklığındaki petrole gittik. Gittiğimizde görüntülerimizin emniyete ulaşmaması için tüm kameraların fişlerini çektik. Arkadaşımın beni oyaladığını, cesedi ortadan kaldırmaya yardım etmeyeceğini düşündüm. Arkadaşım yarı yolda beni sattı ve yanımdan ayrıldı. Ben de ne yapacağıma karar vermek için meyhaneye gittim. Aradan bir süre geçtikten sonra, N. isminde taksiciyle iletişime geçtim. N.'ye, aracımda valiz olduğunu, içine bakılmaması gerektiğini söyledim ve 500 bin lira karşılığında valizin ortadan kaldırılması için işbirliği teklifinde bulundum. Taksici de, bu işi yapması için adam bulacağını, daha sonrasında ise 3 kişi bulduğunu belirtti. 3 kişiye 100'er bin lira ödeme için anlaştım" dedi.