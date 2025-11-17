Genç kızın cesedi valizde bulunmuştu! Katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
İstanbul Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi A.T.'yi öldürüp, valize koyarak yol kenarına bırakan eski polis memuru C.K. hakkında ömür boyu müebbet hapis cezası istendi.
İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi A.T. (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. C.K., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce ‘Tasarlayarak öldürmek', suçundan diğer 6 zanlı ise ‘Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.C.K.'nin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.
A.T.’ı öldüren C.K.'nin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. K. ifadesinde, "A., uyuşturucunun etkisiyle dubleks evimin merdiveninden düştü ve kafasını çarptı. A.’nın hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görünce öldüğünü anladım. Paniğe kapıldım, yardım için arkadaşlarımı aradım. Daha sonra arkadaşım geldi ve onu sitenin çevresinde bir yerden alarak, beraber eve geldik. Maktulü valize kendim koydum" dedi.
K. ifadesinin devamında, "Valizi arabaya taşıdıktan sonra, arkadaşımın ortaklığındaki petrole gittik. Gittiğimizde görüntülerimizin emniyete ulaşmaması için tüm kameraların fişlerini çektik. Arkadaşımın beni oyaladığını, cesedi ortadan kaldırmaya yardım etmeyeceğini düşündüm. Arkadaşım yarı yolda beni sattı ve yanımdan ayrıldı. Ben de ne yapacağıma karar vermek için meyhaneye gittim. Aradan bir süre geçtikten sonra, N. isminde taksiciyle iletişime geçtim. N.'ye, aracımda valiz olduğunu, içine bakılmaması gerektiğini söyledim ve 500 bin lira karşılığında valizin ortadan kaldırılması için işbirliği teklifinde bulundum. Taksici de, bu işi yapması için adam bulacağını, daha sonrasında ise 3 kişi bulduğunu belirtti. 3 kişiye 100'er bin lira ödeme için anlaştım" dedi.
Taksici N.E.'nin ise savcılıktaki ifadesinde, “Ben valizin içinde ceset olduğunu bilmiyordum. Sordum içinde ne var diye ama bana 'Önemli birşey değil karıştırma' dediler. Eğer valizin içinde ceset olduğunu bilseydim asla kabul etmezdim" dediği öğrenildi.