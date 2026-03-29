Genç mimar 6'ncı kattan düşerek can verdi! Son paylaşımı dikkat çekti
İstanbul Kağıthane'de peyzaj mimarı 27 yaşındaki genç, 6'ncı katta yaşadığı dairenin terasından düşerek hayatını kaybetti. Genç mimarın olaydan saatlerce önce saçını kazıttığı bir fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı.
Olay, 7 Mart Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre peyzaj mimarı A.G., akşam saatlerinde evinde bulunduğu sırada oturduğu binanın 6'ncı katındaki terastan düştü. Sokakta bulunan merdivenlere düşen G. ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, G.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. G. ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan G. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SAÇLARINI KAZITIP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞ
Olayın ardından polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerini başvurarak olayla ilgili çalışma başlattı. G.’nin olaydan saatler önce saçlarını kazıttığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı.
Olayla ilgili G.’yi son gören kişinin arkadaşı E.Ö. (26) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri E.Ö.‘nün 'bilgi sahibi' olarak ifadesine başvurdu.