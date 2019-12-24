Genç öğretmenin ders için giydiği kostüm olay oldu

Genç kadının kocası fotoğrafları sosyal medyada paylaşırken, “Bu fikir yanardağına hayranım ve bu kadının eşim olmasından dolayı çok şanslıyım. Bugün öğrencilerine insan bedenini çok ilginç bir şekilde anlattı ve çocukları da oldukça korkutmuş” ifadesini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. 60 bini aşkın sosyal medya kullanıcısı bu fotoğrafları beğenirken on binlerce insan da bu fotoğrafları kendi arkadaşlarıyla paylaştı.



