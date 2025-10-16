Gencecik bir kadın daha eski eşi tarafından katledildi!
İzmir'in Konak ilçesinde 25 yaşındaki genç kadın, sokakta karşılaştığı eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, saat 12.00 sıralarında Konak ilçesi 1262 Sokak'ta meydana geldi. A.Ç., sokakta karşılaştığı eski eşi G.D.’ye bıçakla saldırdı. D. kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli kaçtı.
İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan D., ambulansla kaldırıldığı Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, A.Ç.’yi suç aleti bıçakla yakaladı. A.Ç.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)
