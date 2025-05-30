Gencecik kadın öğretmen eski sevgilisinin çalıştığı okulun önünde intihar etti

Olay, dün akşam saatlerinde Adana'nın merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İnci K., daha önce Şırnak'ta aynı okulda görev yaptığı eski sevgilisinin Adana'da görev yaptığı okulun önüne geldi. Ancak ismi öğrenilemeyen eski sevgilisi, İnci K. ile görüşmek istemedi.