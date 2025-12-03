Gencecik kızını toprağa veren baba mezarlık hırsızlarına isyan etti
Antalya'da 60 yaşındaki bir baba bundan 2 yıl önce 16 yaşındayken kaybettiği kızının mezarına dadanan hırsızlara isyan etti... Mezarı gören ağaca bir güvenlik kamerası takan baba 1 yıldır mezarlık hırsızlarıyla başının dertte olduğunu açıkladı.
Antalya'nın Serik ilçesinde apartman görevlisi H.O. (60), 2 yıl önce motosiklet kazasında kaybettiği kızı M.O.'un (16) mezarına ektiği çiçekler sürekli çalınınca mezarı gören ağaca güvenlik kamerası taktırmak zorunda kaldı. Biri kadın 2 kişinin mezarlardan çiçek çaldığını görüp şikayetçi olan H.O., "Ben ekiyorum onlar çalıyor" dedi. Serik'te Atatürk Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi M.O., 25 Ekim 2023'te babası H.O. ile okula gitmek için motosikletle yola çıktı. H.O.'un motosikleti, Orta Mahalle'deki Belek Turizm Yolu'nda şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsle çarpıştı.
Kazada motosikletten düşen Melike, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Melike, ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Melike, 1 hafta sonra hayatını kaybetti. M.O.’un cenazesi, ailesi tarafından Gedik Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1 yıldır her gün kızının mezarına gelerek çiçekleri sulayıp, temizleyen H.O., son aylarda mezardaki çiçeklerin çalındığını fark etti. Bunun üzerine H.O., Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nden izin alıp, mezarı görecek şekilde 6 ay önce güvenlik kamerası taktırdı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen H.O., orta yaşlarda biri kadın 2 kişinin mezarlardaki çiçekleri çaldığını görüp, şikayetçi oldu.
Çiçekleri çalanların yakalanmasını isteyen H.O., "Kızımın mezarına diktiğim çiçekleri, 4-5 seferdir çalıyorlar. Ben ekiyorum onlar çalıyor. Mezarı yaptıralı yaklaşık 1 yıl oldu. 1 yıldır sürekli gelip çiçekleri çalıyorlar. 50- 100 tane çiçek çalıyorlar. En son geçen cuma günü çalındı. Gelsin bana desin, buradan çiçek almasınlar" diye konuştu.
H.O.’un eşi Ş.O. (61) ise "Çocuğumun üstüne ektiğim çiçekleri çalanların bulunmasını istiyorum. Bunlardan şikayetçiyim. Çiçek ekiyorum, çalıyorlar" dedi. (DHA)