Gencecik kızını toprağa veren baba mezarlık hırsızlarına isyan etti

Antalya'nın Serik ilçesinde apartman görevlisi H.O. (60), 2 yıl önce motosiklet kazasında kaybettiği kızı M.O.'un (16) mezarına ektiği çiçekler sürekli çalınınca mezarı gören ağaca güvenlik kamerası taktırmak zorunda kaldı. Biri kadın 2 kişinin mezarlardan çiçek çaldığını görüp şikayetçi olan H.O., "Ben ekiyorum onlar çalıyor" dedi. Serik'te Atatürk Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi M.O., 25 Ekim 2023'te babası H.O. ile okula gitmek için motosikletle yola çıktı. H.O.'un motosikleti, Orta Mahalle'deki Belek Turizm Yolu'nda şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsle çarpıştı.