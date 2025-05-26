Gençlerin en beğendiği muhalefet milletvekilleri belli oldu
ORC Araştırma'nın 17-29 yaş arası gençler arasında gerçekleştirdiği "Gençlerin en beğendiği muhalefet milletvekili kim" anketinin sonuçları açıklandı... İşte 10 milletvekilinden oluşan o liste...
ORC Araştırma Şirketi, 18-22 Mayıs 2025 tarihleri arasında 17-29 yaş aralığındaki gençlerle gerçekleştirdiği anket çalışmasında, katılımcılara “Gençlerin en beğendiği muhalefet milletvekili kim?” sorusunu yöneltti.
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Anketin ilk on sıralamasında yedi milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi’nden olması dikkat çekti.
İşte ORC Araştırma'nın gerçekleştirdiği ankete göre gençlerin en beğendiği 10 muhalefet milletvekili:
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(CHP) Deniz Yavuzyılmaz: yüzde 10,5
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(TİP) Sera Kadıgil: yüzde 12,2
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