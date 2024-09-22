''Gençlerin en sevdiği siyasetçiler'' anketinin sonuçları açıklandı

ORC Araştırma, 16-20 Eylül tarihlerinde 17-29 yaş aralığındaki bin 950 katılımcı ile bir anket yaptı. Katılımcılara, "En sevdiğiniz siyasetçi kimdir?" sorusu soruldu.

Verilere göre ilk iki sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

Listeye, gençlerin yanıtları doğrultusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gibi isimler de girdi.

İşte ORC Araştırma'nın anketine verilen yanıtlar...