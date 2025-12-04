Gerçek altın yerine imitasyon alanlara bir kötü haber daha: Meğer tek zararı finansal değilmiş
Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın fiyatlarında tarihinin en güçlü yükselişinin ardından başlayan çalkantılı süreç devam ederken işin uzmanları şimdi de altın yerine imitasyon takı alan vatandaşlara kritik bir uyarıda bulundu.
Altın fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle bazı vatandaşlar daha az maliyetli olan imitasyona yöneliyor. Özelllikle Eminönü ve çevresinde sıkça rastlanan imitasyon altın dükkanlarında Trabzon burmasından beşi bir yerdeye, burma bilezikten altın kemere kadar çeşit çeşit ürün bulunabiliyor.
Son yıllarda altındaki yukarı yönlü artış altın takı severleri alternatif çözümlere yöneltti. Düğüne giderken ya da günlük hayatta fiyatının yüksek olmasından ötürü altın takamayanlar, çözümü imitasyon altında buldu.
Fiyat açısından daha uygun olan imitasyon altınlar çoğu dükkanda satılıyor. Uzmanlar ise imitasyon altına karşı uyarılarda bulunarak, uzun vadeli kullanımda sağlık sorunlarına yol açtığını dile getiriyor.
Kapalıçarşı'da ajda bileziğin fiyatı 58 bin lirayken, imitasyon ajda bileziğin fiyatı 450 lira, Trabzon burma bileziğin 20 gram fiyatı 105 bin lirayken, imitasyonunun fiyatı ise 750 liradan satılıyor.