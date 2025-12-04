Gerçek altın yerine imitasyon alanlara bir kötü haber daha: Meğer tek zararı finansal değilmiş

Altın fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle bazı vatandaşlar daha az maliyetli olan imitasyona yöneliyor. Özelllikle Eminönü ve çevresinde sıkça rastlanan imitasyon altın dükkanlarında Trabzon burmasından beşi bir yerdeye, burma bilezikten altın kemere kadar çeşit çeşit ürün bulunabiliyor.