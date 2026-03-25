Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı: Alman kadın çocuğuna Bursa'da kavuştu

Kayıp dosyası özel ekiple yeniden açılmıştı

R.S.'nin 2019 yılında henüz 1 yaşında olan oğluyla birlikte çocuğun babası U.K.'nın Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki ailesinin yanına geldiği öğrenildi. İddiaya göre bir süre sonra Almanya'ya dönmesi yönünde baskı gören R.S. bunu kabul etmedi. Bu süreçten sonra 1 yaşındaki N.S.'nin kaybolduğu ihbarı yapıldı ancak uzun süre yürütülen arama çalışmalarına rağmen herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz şubat ayında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Gasp, Cinayet ve Kayıp Şahıslar Bürosu'nca özel bir ekip kuruldu. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda ekip, 10 Mart'ta küçük çocuğu R.M. isimli şahsa ait evde buldu. Sağlık kontrollerinin ardından çocuk devlet korumasına alındı. Soruşturma kapsamında çocuğun babaannesi H.S. ile çocuğun bulunduğu evin sahibi R.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çocuğun babası U.K.'nin ise yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.