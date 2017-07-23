Gerçek sonradan anlaşıldı... İstanbul'da bugün !

Bir oyuncuya gerçek teçhizat, mühimmat, helikopter ve araçlarla çekim yapma imkanının pek çıkmadığını aktaran Hünal, "Bu benim için gerçekten çok büyük bir nimet. Onun için burada bütün filmin prodüksiyonundaki hocalarıma ve ağabeylerime çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz özveri ve çaba gösterdiler." dedi.



"Üzerimde taşıdığım bu üniformayı hak etmek lazım"



Hünal, filmin gerçek bir insan hikayesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Her şey vakitlice tek tek yapılıyor. Burada çok ciddi ve çok profesyonel bir özel harekat ekibiyle çalıştık. Bunun çok büyük bir nimet ve çok büyük gurur kaynağı olduğunu düşünüyorum. Şunu özellikle belirtmeliyim, üzerimde taşıdığım bu üniformayı hak etmek lazım. Benim hak ettiğim bir şey değil bu ama elimden geldiği kadar taşımaya ve hakkını vermeye çalışıyorum. Umarım bu hikayede de bunun hakkını verebilirim."