  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

Geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

Adana'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, karşısındaki diğer geri dönüşüm fabrikasına sıçradı.

Geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın - Resim: 1

Yangın, saat 06.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde yer alan sanayi sitesinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

1 / 6
Geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın - Resim: 2

Tesisi kısa sürede saran alevler, karşı taraftaki başka bir geri dönüşüm fabrikasına sıçradı.

2 / 6
Geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın - Resim: 3

Firma yetkililerinin ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çok sayıda tanker ve arazöz ile yangına müdahale ediyor. 

3 / 6
Geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın - Resim: 4
4 / 6