Geri geldiler: Antalya sahillerinde endişe veren istila

Antalya Körfezi'nde son haftalarda sürüler halinde görülen denizanaları, akıntıyla kıyılara kadar ulaştı. Konyaaltı Sahili'nde sıklıkla rastlanan denizanaları denize girenlere zor anlar yaşattı. Kıyıya yakın yerlerde kulaç atanlar, aniden gördükleri denizanaları nedeniyle kısa süreli tedirginlik yaşayıp, sonrasında denizden çıktı ya da farklı alanlarda yüzmeye devam etti. Sahile yakın yerdeki kayalıklardan suya atlayanlar ise denizanalarının bulunduğu bölgede yüzmemeyi tercih etti. Denize atladıktan sonra denizanasını fark edenler de panikle sudan çıkmaya çalıştı.