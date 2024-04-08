Geri geldiler: Antalya sahillerinde endişe veren istila
Antalya'da kıyıya yakın sularda yoğun görülen denizanaları, denize girenlere zor anlar yaşattı. Türkiye'nin turizm başkentinde denizde neredeyse her 10 metrekareye 1 denizanası düşüyor...
Antalya Körfezi'nde son haftalarda sürüler halinde görülen denizanaları, akıntıyla kıyılara kadar ulaştı. Konyaaltı Sahili'nde sıklıkla rastlanan denizanaları denize girenlere zor anlar yaşattı. Kıyıya yakın yerlerde kulaç atanlar, aniden gördükleri denizanaları nedeniyle kısa süreli tedirginlik yaşayıp, sonrasında denizden çıktı ya da farklı alanlarda yüzmeye devam etti. Sahile yakın yerdeki kayalıklardan suya atlayanlar ise denizanalarının bulunduğu bölgede yüzmemeyi tercih etti. Denize atladıktan sonra denizanasını fark edenler de panikle sudan çıkmaya çalıştı.
Sahilde vakit geçirenler ise dalgaların kıyıya vurduğu alandaki denizanalarını izlemeyi tercih etti. Bazıları denize girmek yerine sahilde güneşlendi. Denizanaları amatör olta balıkçılarına da zorluk çıkardı. Balıkçıların oltasına ya da ağlara takılan denizanaları av malzemelerine zarar verdi. Lara bölgesindeki sahillerde işletmeciler sahildeki denizanasını toplatıp traktör kasasında taşıdı.
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kıyıya yakın sularda sürüler halinde görülen denizanalarının akıntıyla İsrail, Mısır, Lübnan ve Suriye üzerinden İskenderun Körfezi'ne, ardından Antalya Körfezi'nden batıya yolculuk yaptığını belirtti. Bilimsel adı Rhopilema Nomadica olan Kızıldeniz göçmeni denizanasının sürüler halinde yolculuğunun her yıl gerçekleşen bir durum olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, haziran ayının ilk haftasına doğru denizanası geçişinin tamamlanacağını söyledi.