GES'te talep toplama başladı! İşte GES getirisiyle ilgili merak edilenler
Gelire Endeksli Senetlerin ihracı bugün itibariyle başladı. Talep toplama ilk olarak üç kamu bankası aracılığıyla başladı. İşte GES hakkında bilinmesi gerekenler...
Vatandaşlara yönelik olarak liralaşma stratejini güçlendirmeyi de amaçlayan yeni enstrüman GES'in ihracına başlanıyor. Gelire Endeksli Senetler bugün itibarıyla kamu bankaları aracılığıyla talep toplama sürecine giriyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank aracılığıyla talep toplama yapılacak ve yatırımcılar en az 1000 lira tutarında talep edebilecek.
Talep toplama süresi bir hafta olacak olan Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri’nde üçer aylık periyodlarda kupon ödemeleri yapılacak. 24 Haziran’da talep toplama sona erecek ve hak sahibi olanların hesaplarına senetler aktarılacak. Dönemsel olarak yüzde 5.32 getiri sağlayan GES yıllık bileşik getirisi yüzde 23.04 olacak. İtfa tarihi ise 23 Aralık 2022 olarak belirlendi.
6 AY VADE OLACAK
Yatırımcılara 6 ay vadeli olarak sunulan senetlerde üç ayda bir yapılacak kupon ödemesiyle getiri daha cazip hale gelecek. İlk kupon ödeme tarihi 23 Eylül 2022, ikinci kupon ve itfa tarihi de 23 Aralık 2022 oldu.
GES'TE BİLİNMESİ GEREKENLER
Gelire endeksli olduğu ifade edilen senetler hangi kurumun gelirine endeksli olacak?
GES’lerin getirileri, kamu iktisadi teşebbüsleri içinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak.