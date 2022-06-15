GES'te talep toplama başladı! İşte GES getirisiyle ilgili merak edilenler

6 AY VADE OLACAK

Yatırımcılara 6 ay vadeli olarak sunulan senetlerde üç ayda bir yapılacak kupon ödemesiyle getiri daha cazip hale gelecek. İlk kupon ödeme tarihi 23 Eylül 2022, ikinci kupon ve itfa tarihi de 23 Aralık 2022 oldu.