Gezgin çifti görenler şaşıp kalıyor: 100 yaşındaki otomobille dünya turu
İngiliz Kidby çifti, 1924 model Bean marka klasik otomobille dünyayı geziyor. Türkiye'ye gelen çift, mola verdikleri Samsun'da ilgi odağı oldu.
Kaynak: İHA
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Maceracı Langley Richard ve Beverley İrene Kidby çifti, 26 bin km’lik karayolu turunu tamamlamak için memleketleri İngiltere’den 100 yaşındaki klasik otomobilleri ile yollara düştü.
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Kidby çifti, 1927 yılında dünyayı ilk kez arabayla dolaşan Avusturyalı maceracı Francis Britles’in 26 bin km’lik güzergahını tamamlamak için çıktıkları dünya turunda Samsun’da mola verdi. 2 gün boyunca Samsun'u gezen çift, bugün dünya turuna devam etti.
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29 Şubat’ta İngiltere’den yola çıkan Kidby çifti, 100 yıllık klasik otomobilleri ile sırasıyla Fransa, Belçika, Almanya, Hollanda, Avusturya, Hırvatistan, Bulgaristan'ı geçtikten sonra Türkiye’ye geldi.
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