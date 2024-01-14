Gezgin öğretmenin kadrajından kar manzaraları

Bartın, “Bu hafta sürekli kar yağışı oldu ve beraberinde yansıttığı güzelliği görmek gerekiyor. İşin her zaman güzel tarafından bakmak tek amacım. Karın yağması ilçede adeta kartpostallık manzaralar sunuyor bizlere. Bu güzelliğin içinde olmak beni çok mutlu ediyor. Makinemi alıp ilçenin farklı farklı bölgelerinde ortaya çıkan güzel manzaraları kayıt altına almak gerçekten harika. Bu manzaraları çektiğim fotoğraflarla ölümsüzleştirmek doğrusu heyecan verici. İlçemizde kış mevsiminin böyle kar manzaralarıyla dolu olması ayrı bir güzelliktir” ifadelerini kullandı.