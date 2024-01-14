Gezgin öğretmenin kadrajından kar manzaraları
Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde ‘Gezgin Öğretmen’ olarak tanınan Ümit Bartın, yağan karla ortaya çıkan eşsiz manzaraları fotoğrafladı.
Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde 4 gündür lapa lapa yağan kar hayatı olumsuz etkilerken, kartpostallık görüntüler de oluşturdu.
Gezerken karşılaştığı manzaraları fotoğraflayan öğretmen Ümit Bartın, karla ortaya çıkan manzaraları fotoğrafladı.
Bartın, “Bu hafta sürekli kar yağışı oldu ve beraberinde yansıttığı güzelliği görmek gerekiyor. İşin her zaman güzel tarafından bakmak tek amacım. Karın yağması ilçede adeta kartpostallık manzaralar sunuyor bizlere. Bu güzelliğin içinde olmak beni çok mutlu ediyor. Makinemi alıp ilçenin farklı farklı bölgelerinde ortaya çıkan güzel manzaraları kayıt altına almak gerçekten harika. Bu manzaraları çektiğim fotoğraflarla ölümsüzleştirmek doğrusu heyecan verici. İlçemizde kış mevsiminin böyle kar manzaralarıyla dolu olması ayrı bir güzelliktir” ifadelerini kullandı.