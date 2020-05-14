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  3. 14 Mayıs 2020 12:05

Gezi Parkı'nda 12 yaşındaki çocuğa taciz rezaleti!

Beyoğlu'nda annesiyle geldiği Gezi Parkı'nda bisikletle gezerken 3 kişinin sözlü tacizine uğradığı öne sürülen 12 yaşındaki kızı, iddiaya göre şüphelilerden biri eve götürmek istedi. Küçük kız annesinin yanına kaçarken, şüpheliler gözaltına alındı.

Gezi Parkı'nda 12 yaşındaki çocuğa taciz rezaleti!

Olay dün saat 14.00 sıralarında Beyoğlu'nda meydana geldi.

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Gezi Parkı'nda 12 yaşındaki çocuğa taciz rezaleti!

14 yaş ve altı için sokağa çıkma serbestliğinden yararlanarak annesi F.Ş. ile Gezi Parkı'na gelen 12 yaşındaki kızı H.Ş. annesinden izin alarak komşularından aldıkları bisiklet ile park içinde gezmeye başladı.

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Gezi Parkı'nda 12 yaşındaki çocuğa taciz rezaleti!

Yorulan H.Ş., bisikleti elinde sürerek annesinin yanına dönerken, iddiaya göre önüne çıkan 3 kişinin sözlü tacizine uğradı.

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Gezi Parkı'nda 12 yaşındaki çocuğa taciz rezaleti!

İddiaya göre tacizcilerden biri H.Ş'yi kolundan tutarak evine götürmek istedi. Korku içinde çığlıklar atarak kaçan H.Ş, koşarak annesinin yanına geldi.

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