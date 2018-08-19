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  3. 19 Ağustos 2018 11:29

Gezi Parkı'nda hareketlilik !

Taksim Gezi Parkı'nda Suriyeli bir kişi, başka bir kişinin kafasına şişeyle vurunca ortalık karıştı.

Gezi Parkı'nda hareketlilik !

Taksim Gezi Parkı'nda Musa adlı Suriyeli bir kişi parkta uyuyan başka bir kişinin kafasına şişeyle vurunca ortalık bir anda karıştı. Bunu gören parktakiler kaçan kişiyi yakalayarak dövdü ve bıçakladı. Yaralanan kişi kendisine yardım etmek isteyenlere ise taş attı.

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Gezi Parkı'nda hareketlilik !

Olay saat 08.00 sıralarında, Gezi Parkı içinde meydana geldi. İddialara göre, adının Musa olduğu öğrenilen Suriyeli bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle, parkta uyuyan bir kişinin kafasına şişeyle vurdu. Bunu gören parktakiler, kaçmaya başlayan saldırganı yakalayarak dövdü. Bu sırada bir kişi, Musa adlı kişiyi sol kalçasından bıçakladı. Saldırgan daha sonra kayıplara karıştı.

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Gezi Parkı'nda hareketlilik !

Suriyeli Musa, saldırının ardından acıyla yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla bir duvara oturan Musa, bir süre sonra, kan içinde kalan pantolon ile tişörtünü çıkarttı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

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Gezi Parkı'nda hareketlilik !

Bu sırada, yaralı kişi kendine yardım etmek isteyenlere taş attı. Yaralı gencin kan kaybettiğini gören bir polis memuru, yanına giderek tişörtle bacağına turnike yaptı.

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