Gezici Araştırma'nın Şişli İlçesi yerel seçim anketi sonuçları

Yerel seçimlere kısa bir süre kala kuşkusuz en çok merak edilen ilçelerin başında İstanbul Şişli geliyor. Gezici Araştırma Şirketi tarafından, Şişli İlçe genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere yapılan siyasi araştırmanın sonuçları dikkat çekti. Yaklaşık 3 bin kişiyle yüz yüze görüşmeler sonucunda ulaşılan veriler özellikle 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde, bölgedeki seçmen tercihinin dayandığı noktaları ortaya çıkarması bakımından çok çarpıcı.





