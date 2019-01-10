Gezici Araştırma'nın Şişli İlçesi yerel seçim anketi sonuçları
Gezici Araştırma Şirketi tarafından, Şişli İlçe genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere yapılan siyasi araştırmanın sonuçları dikkat çekti.
Yerel seçimlere kısa bir süre kala kuşkusuz en çok merak edilen ilçelerin başında İstanbul Şişli geliyor. Gezici Araştırma Şirketi tarafından, Şişli İlçe genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere yapılan siyasi araştırmanın sonuçları dikkat çekti. Yaklaşık 3 bin kişiyle yüz yüze görüşmeler sonucunda ulaşılan veriler özellikle 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde, bölgedeki seçmen tercihinin dayandığı noktaları ortaya çıkarması bakımından çok çarpıcı.
Araştırmaya Katılan Halkın Haftada Bir de Olsa Okuduğu Gazeteye İlişkin Dağılım: Araştırmaya katılan halkın haftada bir de olsa okuduğu gazeteye ilişkin dağılım incelendiğinde % 17,83’ü Sözcü Gazetesi okuduğunu ifade ederken % 11,42’si Posta Gazetesi ve % 16,90’ı Hürriyet Gazetesi okuduğunu ifade etmektedir.
Araştırmaya Katılan Halkın Okuduğu Gazete Türü ile Şişli Belediye Başkanlığı için Önümüzdeki Seçimlerde Hangi Partiye Oy Vermek İstediği Arasındaki İlişki: Araştırmaya Katılan Halkın Okuduğu Gazete Türü ile Şişli Belediye Başkanlığı için Önümüzdeki Seçimlerde Hangi Partiye Oy Vermek İstediği Arasındaki İlişki incelendiğinde, Hürriyet okuyanların % 52,45’i Sayın Sarıgül’e oy vermek istediğini ifade ederken, Sözcü okuyanların % 52,43’ü, Cumhuriyet okuyanların % 55,96’sı ve Posta okuyanların % 50’si Sayın Sarıgül’e oy vermek istediğini ifade etmektedir.