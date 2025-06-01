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Gezi'nin yıl dönümünde polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Beyoğlu'nda Gezi Parkı olaylarının 12'nci yıl dönümünde gösteri düzenleyen bazı kişiler polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Gezi'nin yıl dönümünde polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 1

Gezi Parkı olaylarının 12'nci yıl dönümü dolayısıyla Taksim'de eylem düzenlemek isteyen grup sokak aralarında toplandı. 

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Gezi'nin yıl dönümünde polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 2

Güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne çıkışlara izin verilmedi. 

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Gezi'nin yıl dönümünde polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 3

Eylemcilerin büyük bölümü, Mis Sokak’ta yaptıkları basın açıklamasının ardından dağıldı.

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Gezi'nin yıl dönümünde polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 4

Ancak grup içinden bazı kişiler, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı davrandığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. 

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