Gezi'nin yıl dönümünde polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul Beyoğlu'nda Gezi Parkı olaylarının 12'nci yıl dönümünde gösteri düzenleyen bazı kişiler polis tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Gezi Parkı olaylarının 12'nci yıl dönümü dolayısıyla Taksim'de eylem düzenlemek isteyen grup sokak aralarında toplandı.
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Güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne çıkışlara izin verilmedi.
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Eylemcilerin büyük bölümü, Mis Sokak’ta yaptıkları basın açıklamasının ardından dağıldı.
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Ancak grup içinden bazı kişiler, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı davrandığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.
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