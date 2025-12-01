Gıda zehirlenmesi sanılıyordu! 18 yaşındaki genç kızın ölümünde şoke eden gelişme

Seydikemer ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde 24 Kasım'da aynı aileden N.T. (18), R.T. ve F.T. isimli üç kardeş, evlerinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle Seydikemer Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Durumu ağırlaşan N.T., bilinç kaybı ve kalp durması yaşaması üzerine derhal Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan acil müdahalenin ardından genç kız, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen N.T. hayatını kaybetti.