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Giresun'da bayramların vazgeçilmezi: Fındıklı burma tatlısı

Giresun'da lezzetini fındık ve tereyağından alan fındıklı burma tatlısı, bayramların en çok tüketilen tatlıları arasında yer alıyor.

Giresun'da bayramların vazgeçilmezi: Fındıklı burma tatlısı - Resim: 1

Bayram öncesinde kentte kadınlar tarafından hazırlanmaya başlanan tatlı, kendine has lezzetiyle öne çıkıyor.

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Giresun'da bayramların vazgeçilmezi: Fındıklı burma tatlısı - Resim: 2

Bölgede yetişen Giresun kalite tombul fındık, tatlıya ayrı bir lezzet katıyor.

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Giresun'da bayramların vazgeçilmezi: Fındıklı burma tatlısı - Resim: 3

Giresun fındıklı burma tatlısı isteğe göre kuru ya da üzerine şerbet dökülerek de tüketilebiliyor.

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Giresun'da bayramların vazgeçilmezi: Fındıklı burma tatlısı - Resim: 4

Kuru tüketim için hazırlanan tatlının içerisinde ise şeker kullanılıyor.

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