Giresun'da bayramların vazgeçilmezi: Fındıklı burma tatlısı
Giresun'da lezzetini fındık ve tereyağından alan fındıklı burma tatlısı, bayramların en çok tüketilen tatlıları arasında yer alıyor.
Bayram öncesinde kentte kadınlar tarafından hazırlanmaya başlanan tatlı, kendine has lezzetiyle öne çıkıyor.
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Bölgede yetişen Giresun kalite tombul fındık, tatlıya ayrı bir lezzet katıyor.
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Giresun fındıklı burma tatlısı isteğe göre kuru ya da üzerine şerbet dökülerek de tüketilebiliyor.
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Kuru tüketim için hazırlanan tatlının içerisinde ise şeker kullanılıyor.
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