Giresun'da deniz taştı; dev dalgalar sahil yolunu yuttu!

“İlimizde etkili olan fırtına zaman zaman yüksek dalgalar nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ve sahil kesimlerinde olumsuzluklara neden olmaktadır. İlimiz Tirebolu ilçe merkezinden geçmekte olan sahil yolunda ‘fırtına ve rüzgar' nedeniyle denizde dalgalar yükselmiş olup yol tedbir amaçlı trafiğe kapatılmıştır. Bu bölümde ulaşım ilçenin güney tarafından geçen çevre yolundaki Tirebolu 42’inci Gönüllü Alayı Tüneli ve Karadeniz Sahil yolundan sağlanmaktadır. Alınan tedbirler sonucunda ulaşımda herhangi bir aksama söz konusu olmayıp gerekli takipler anlık olarak yapılmaktadır. Lütfen bu güzergahı kullanacak sürücülerimiz ve vatandaşlarımız dikkatli olunuz. Fırtınalı havalarda Deniz kenarlarından uzak durunuz”