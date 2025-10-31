Giresun'da isim değişikliği için imza kampanyası başlatıldı; sosyal medyada tepki yağdı

Cumhuriyet tarihinin tartışmalı isimlerinden biri olan Topal Osman Ağa, Giresun’da yeniden gündeme geldi. GESOB Başkanı Ali Kara, düzenlediği basın toplantısında, Topal Osman’ın idam edildiğine dair söylemlerin belgelerle çürütüldüğünü belirterek, "Topal Osman idam edilmemiştir. Zanlı olarak arandığı sırada güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada yaralı olarak yakalanmıştır. Ancak kendisine savunma hakkı verilmemiştir" dedi.

Meclis arşivlerinde yapılan incelemelerde herhangi bir idam kararına rastlanmadığını vurgulayan Kara, "O günkü tutanaklarda yalnızca Osman Ağa’nın cesedinin teşhirine dair bir karar bulunmaktadır. Meclis’ten ‘idam kararı’ çıkmamıştır. Bu nedenle idam edildiği yönündeki tüm anlatılar belgeler ışığında geçersizdir. Topal Osman meselesi bir tarih tartışması değil, millî bir onur meselesidir. Konuyu kampanyasal bir dille gündemde tutmak, sadece Giresun’un değil, ülkemizin geçmişine de sahip çıkmaktır" dedi.