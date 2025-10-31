Giresun'da isim değişikliği için imza kampanyası başlatıldı; sosyal medyada tepki yağdı
Giresun'un adının önüne ''Yiğit'' unvanının eklenmesi için imza kampanyası başlatıldı. Ancak bu hamle tartışmaları da beraberinde getirdi. Sivaslılar, Yiğido unvanının Sivas'la özdeşleştiğini beliterek imza kampanyasına tepki gösterdi.
Cumhuriyet tarihinin tartışmalı isimlerinden biri olan Topal Osman Ağa, Giresun’da yeniden gündeme geldi. GESOB Başkanı Ali Kara, düzenlediği basın toplantısında, Topal Osman’ın idam edildiğine dair söylemlerin belgelerle çürütüldüğünü belirterek, "Topal Osman idam edilmemiştir. Zanlı olarak arandığı sırada güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada yaralı olarak yakalanmıştır. Ancak kendisine savunma hakkı verilmemiştir" dedi.
Meclis arşivlerinde yapılan incelemelerde herhangi bir idam kararına rastlanmadığını vurgulayan Kara, "O günkü tutanaklarda yalnızca Osman Ağa’nın cesedinin teşhirine dair bir karar bulunmaktadır. Meclis’ten ‘idam kararı’ çıkmamıştır. Bu nedenle idam edildiği yönündeki tüm anlatılar belgeler ışığında geçersizdir. Topal Osman meselesi bir tarih tartışması değil, millî bir onur meselesidir. Konuyu kampanyasal bir dille gündemde tutmak, sadece Giresun’un değil, ülkemizin geçmişine de sahip çıkmaktır" dedi.
"Giresun, Millî Mücadele’nin sessiz kahramanıdır"
Kara, Giresun’un Millî Mücadele’deki katkılarına da dikkat çekerek, "Giresun, 42. ve 47. olmak üzere iki gönüllü alay çıkarmıştır. 47. Alay’ın bütün masraflarını Giresun halkı üstlenmiştir. Giresunlular Afyon’dan Hopa’ya kadar her cephede yer almış, vatanın kurtuluşunda ön safta savaşmıştır," dedi.
"Yiğit Giresun" kampanyası Türkiye genelinde yayılıyor
GESOB öncülüğünde başlatılan "Yiğit Giresun" imza kampanyasının kısa sürede Türkiye geneline yayıldığını söyleyen Kara, "Kampanya kapsamında şu ana kadar 68 bin 500 çevrimiçi ve 45 bin ıslak imza toplandı. Gebze, İstanbul, Gemlik, Yalova ve Bursa’da toplantılar düzenledik. Hedefimiz yılbaşına kadar 200 bin imzayı aşmak. Kampanya yalnızca Giresun’un değil, Türk milletinin tarihine sahip çıkma iradesinin bir göstergesidir" dedi.
1920’lerin başında Trabzon Milletvekili Ali Şükrü suikastı sonrası adı sıkça anılan Topal Osman Ağa’nın itibarına dair tarihi bir adım, 1959’da Ali Şükrü Bey’in oğlu tarafından atıldı. Giresun’a gelerek Osman Ağa’nın kabrini ziyaret eden Şükrü’nün oğlu, babasının Osman tarafından öldürülmediğini bildiklerini ifade ederek Fatiha okudu. GESOB Başkanı Ali Kara, bu davranışı "medeni bir cesaret" olarak değerlendirdi.
Yiğidolar'ın tepkisini çekti
Ancak kampanya, "Yiğido" unvanıyla tanınan Sivas'ta farklı bir yankı buldu. Sosyal medyada bazı Sivaslılar, Giresun'un "Yiğit" unvanını sahiplenme girişiminin Sivas'ın sembolüyle karıştırılmaması gerektiğini savundu.