Git gide büyüyen konut ve kira krizinde asıl neden belli oldu
Türkiye’de barınma krizine dönüşen konut ve kira krizi giderek büyürken işte fahiş fiyatların arkasındaki neden de bir kez daha ortaya çıktı.
Türkiye’de konut ve kira krizi giderek büyüyor. 2020 yılında başlayan pandemi süreciyle başlayan daha sonra kur artışının da etkisiyle yükselişi hız kazanan konut kiralarındaki artış artık kontrolden çıkmış durumda. Bu artışın önemli sebeplerinden biri olarak yabancılara yapılan kiralamalar gösteriliyor. Peki Türkiye’de kaç yabancı yaşıyor ve konut kiralarına etkisi ne? TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan, kira artışlarının sadece yabancılara bağlanmasının doğru olmadığını söylüyor.
İstanbul'da konut kira artışı hız kesmezken ortalama kira 13 bin lirayı aştı. Bir gayrimenkul platformunun araştırmasına göre, kiralar mart ayında aylık yüzde 11 artış gösterdi. Yükseliş bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 140'ı aştı. Kiralık konut değeri metrekare başına 130 lira oldu.
Sarıyer'de 10 bin lira ile sadece 36 metrekarelik bir daire kiralanabiliyor. Beşiktaş'ta ise aynı paraya 39 metrekarelik dairede oturulabiliyor. Beşiktaş'ı 52 metrekare ile Beyoğlu, 53 metrekare ile Kadıköy ve 55 metrekare ile Şişli takip ediyor. Kiraların en ucuz olduğu ilçe ise Silivri. 10 bin lira 167 metrekarelik bir dairenin kirasını karşılıyor. Ardından 152 metrekare ile Arnavutköy, 145 metrekare ile Çatalca, 139 metrekare ile Sultanbeyli ve 130 metrekare ile Sultangazi geliyor.
Türkiye dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunuyor. Türkiye’de 4 Mayıs 2023 verilerine göre 3 milyon 395 bin 909 Suriyeli mültecinin dışında 1 milyon 307 bin yabancı resmi ikamet izni ile yaşıyor. İlk sırada 147 bin 717 ile Rus vatandaşları yer alıyor. Ukrayna vatandaşları ise 44 bin ile 9. sırada bulunuyor.