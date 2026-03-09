Gizemli gaz patlamaya yol açtı, mahalleli sokakta sabahladı!
Bursa gece saatlerinde mahalleliyi ayağa kaldıran patlama! Orhaniye ve Mesudiye mahallelerinde apartman dairelerine yayılan gizemli gaz kokusu paniğe neden oldu.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece yarısı yaşanan olay, apartman sakinlerine kabus dolu anlar yaşattı. Orhaniye ve Mesudiye mahallelerindeki pek çok daireden gelen yoğun gaz kokusu, vatandaşları sokağa dökerken, kokunun kaynağını "çakmakla kontrol etmeye çalışan" bir vatandaşın yaşadığı patlama facianın eşiğinden dönülmesini sağladı.
Gece saat 03.00 sularında Orhaniye Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşayan bir vatandaş, evine yayılan ağır gaz kokusunu fark etti. Durumu anlamak için tuvalete yönelen ve çakmak çakan kişi, bir anda alevlerin yükselmesiyle sarsıldı.
Patlamanın şiddetiyle tuvalet giderinden atıkların saçıldığı belirtilirken, mucize eseri şans eseri olayda ciddi bir yaralanma yaşanmadı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, yaptıkları gaz ölçümlerinde ortamda NSC (yanıcı, parlayıcı ve zehirli gaz) sızıntısı olduğunu tespit etti. Yetkililer, patlama riski nedeniyle apartmanları hızla tahliye ederek çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri, yeraltı altyapı giderlerine köpük sıkarak sızıntının yayılmasını engellemeye çalıştı.