Gizemli salgın bir ülkeye daha sıçradı! İlk belirtileri açıklandı

Geçtiğimiz 5 Nisan'da İngiltere'de ortaya çıktığı belirtilen ve farklı ülkelere yayılan gizemli bir tür hepatit virüsü dünyada yeni salgın endişesine neden olmuş, çocukları etkileyen virüsün ABD ve İspanya da dahil olmak üzere 12 ülkede en az 169 çocukta tespit açıklanmıştı. 1 çocuğun ölümüne neden olan virüs nedeniyle 17 çocuğa ise karaciğer nakli yapıldığı bildirilmişti.