Gizemli yangınlar bir ailenin kabusu oldu: ''İnanmazdım, inanmaya başladım''
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir evde 5 gün içinde 4 kez yangın çıktı. Sebebi bilinmeyen yangınlar nedeniyle dışarıda kaldıklarını belirten ev sahibi, ''Ben mesela bazı şeylere inanmazdım ama bu süreçten sonra inanmaya başladım.'' diye konuştu.
Kaynak: DHA
Bolu Dağı mevkisinde bulunan Yeşiltepe köyünde 5 kişilik K. ailesinin yaşadığı evde, 19 Ağustos'ta gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın, evdekilerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bu tarihten 24 Ağustos'a kadar, evde 3 farklı yangın daha çıktı.
5 gün içerisindeki 4 yangında evin duvarı, gardırobunun içerisi ve 2 bazanın kenarı yandı. Aile, söz konusu yangınları kendi imkanları ile söndürdü.
İnceleme yapan elektrik dağıtım şirketi, itfaiye ve jandarma ekipleri ise yangının çıkış nedenini belirleyemedi.
K. ailesinin 2020 yılında çıkış nedeni belirlenemeyen yangında evlerinin yandığı, 2 yıl sonra da mevcut konuma yeni ev yaptıkları öğrenildi.
