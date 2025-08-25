Gizemli yangınlar bir ailenin kabusu oldu: ''İnanmazdım, inanmaya başladım''

Bolu Dağı mevkisinde bulunan Yeşiltepe köyünde 5 kişilik K. ailesinin yaşadığı evde, 19 Ağustos'ta gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın, evdekilerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bu tarihten 24 Ağustos'a kadar, evde 3 farklı yangın daha çıktı.